Байден: 31 Abrams на Украине сформируют один танковый батальон

США решили отправить такое количество боевых машин, потому что именно столько включает в себя украинский танковый батальон.

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Президент США Джо Байден объяснил, почему было принято решение отправить именно 31 танк Abrams на Украину. По его словам именно столько боевых машин составляют батальон.

«Это потому, что столько танков формируют один украинский танковый батальон», - сказал он.

По его словам, M1 Abrams - это одни из наиболее совершенных танков в мире. При этом США намерены обучать украинцев пользоваться столь сложными в управлении машинами.

В рамках данного выступления Байден также заявил, что украинские боевики готовят контрнаступление весной.

Ранее стало известно, что к странам, которые намерены отправить свои танки на Украину, присоединилась Норвегия. Объявляя об этом решении, министр обороны Королевства заявил, что таким образом его страна намерена помочь украинцам в оборонительном бою.