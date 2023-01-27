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В Академии РВСН заявили, что комплекс «Авангард» стал прорывом

Тимур Шерзад
13:18 27.01.2023
По словам заместителя начальника Военной академии РВСН по вооружению Александра Чемусова, с «Авангардом» вышел такой прорыв, что России в этом смысле «даже в спину никто не дышит».
В Академии РВСН заявили, что комплекс «Авангард» стал прорывом
© Фото: Минобороны России
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Заместитель начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого по вооружению Александр Чемусов констатировал, что комплекс «Авангард» стал прорывом. 

«И крайнее изделие, которое было создано НПО машиностроения для РВСН, - изделие ракетного комплекса "Авангард". Конечно, оно взбудоражило всю мировую общественность, когда мы провели испытания по полному циклу. Пытались в желтой прессе высказывать сомнения, недоверие к тому, что это было возможно», - приводит ТАСС слова Чемусова на XLVII Академических чтениях по космонавтике. 

Он подчеркнул, что обычно «успех на 2-3%» сильно радует разработчиков. Но с «Авангардом» вышел такой прорыв, что России в этом смысле «даже в спину никто не дышит - настолько хороша эта ракета», резюмировал Александр Чемусов. 

Ранее в Popular Mechanics признали, что Россия доминирует в гонке гиперзвуковых вооружений. А в японском издании Shukan Gendai заявили, что никто не сможет сбить российские гиперзвуковые ракеты «Авангард».

Ранее публиковались кадры с заступлением ракетного полка с комплексом «Авангард» на боевое дежурство в Ясненском ракетном соединении.

Также «Звезда» показала, как выглядят проходы к командному пункту, откуда может осуществляться запуск ракеты комплекса «Авангард» в Оренбуржье.

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