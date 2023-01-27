В Академии РВСН заявили, что комплекс «Авангард» стал прорывом
Заместитель начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого по вооружению Александр Чемусов констатировал, что комплекс «Авангард» стал прорывом.
«И крайнее изделие, которое было создано НПО машиностроения для РВСН, - изделие ракетного комплекса "Авангард". Конечно, оно взбудоражило всю мировую общественность, когда мы провели испытания по полному циклу. Пытались в желтой прессе высказывать сомнения, недоверие к тому, что это было возможно», - приводит ТАСС слова Чемусова на XLVII Академических чтениях по космонавтике.
Он подчеркнул, что обычно «успех на 2-3%» сильно радует разработчиков. Но с «Авангардом» вышел такой прорыв, что России в этом смысле «даже в спину никто не дышит - настолько хороша эта ракета», резюмировал Александр Чемусов.
Ранее в Popular Mechanics признали, что Россия доминирует в гонке гиперзвуковых вооружений. А в японском издании Shukan Gendai заявили, что никто не сможет сбить российские гиперзвуковые ракеты «Авангард».
Ранее публиковались кадры с заступлением ракетного полка с комплексом «Авангард» на боевое дежурство в Ясненском ракетном соединении.
Также «Звезда» показала, как выглядят проходы к командному пункту, откуда может осуществляться запуск ракеты комплекса «Авангард» в Оренбуржье.