Popular Mechanics: Россия доминирует в гонке гиперзвуковых вооружений

Эксперты отмечают, что новейшие российские гиперзвуковые ракеты находятся на вершине технологической революции в разработке вооружений.

© Фото: Минобороны России

Новейшие российские гиперзвуковые ракеты наводят настоящий ужас на армию Соединенных Штатов Америки. Они находятся на вершине технологической революции в разработке вооружений. Об этом в статье для американского издания Popular Mechanics пишет Луи Маззанти.

«Российские гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость до 10 единиц маха, но, что более важно, они очень маневренные», - говорится в публикации.

Более всего американцев пугают «Кинжалы», которые уже показали себя в ходе спецоперации. Они могут обходить любые системы ПРО и ПВО. Также США очень сильно беспокоят «Цирконы». Эти ракеты стали первыми в мире, которые могут достичь гиперзвуковой скорости за счет собственной двигательной установки.

Ранее военный эксперт высказал мнение, что российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» стали головной болью для США. Уничтожить их не помогут даже самые современные системы противовоздушной обороны.