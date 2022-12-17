Армия Очередной ракетный полк с комплексом «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ясненском ракетном соединении Ракетный комплекс «Авангард» дополнит системы вооружения РВСН и расширит боевые возможности группировки ракетных войск. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард». Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов. Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки ракетных войск. «Чтобы расчет заступил на боевое дежурство, он должен пройти тест на совместимость, это смотрит психолог. Потом проводится теоретическая подготовка и практическая, уже на тренажере, который является имитатором боевой аппаратуры», - рассказал командир группы Иван Швалучинский. Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач. Накануне стало известно, что в Бологовском ракетном соединении РВСН, что в Тверской области, состоялась церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Автономные пусковые установки маршем проследовали до позиционного района. Предварительно в ракетном соединении были проведены подготовительные работы - создана соответствующая инфраструктура, личный состав прошел переобучение для несения боевого дежурства на ПГРК «Ярс». Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика