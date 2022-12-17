Подземный город в Оренбуржье: как выглядят проходы к командному пункту «Авангарда»

Это один из самых засекреченных и охраняемых объектов в нашей стране. Боевое дежурство здесь не прекращается никогда.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» показал, как выглядят подземные проходы к командному пункту «Авангарда» в Ясненском ракетном соединении. Вместе со съемочной группой он побывал в центральном командном пункте РВСН и спустился в настоящий подземный город в Оренбургских степях.

Это один из самых засекреченных и охраняемых объектов в нашей стране. Боевое дежурство здесь не прекращается никогда, отсюда же руководят и перевооружением на новые ракетные комплексы.

«Авангард» - ракетный комплекс шахтного базирования, он надежно скрыт под землей. Однако сама шахта с ракетой является лишь малой частью всей системы. Пункты управления и связи отсюда нельзя увидеть, они надежно спрятаны.

Подземные коридоры длиной в несколько сотен метров, или паттерны, находятся глубоко под землей - все для того, чтобы защитить командный пункт от любой угрозы. Продумано все до мелочей. Даже резкие повороты здесь не случайно, они сделаны, чтобы при необходимости погасить взрывную волну.

По обе стороны идут каналы вытяжной и приточной вентиляции, также есть автономная система подачи воды и электричества. За герметичными дверями находится командный пункт, в нормальном положении они всегда закрыты. Их толщина достигает 35-40 см. За последней дверью ждет лифт, на котором расчет спускается на боевое дежурство.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто отвечают за ядерный щит нашей страны - ракетные войска стратегического назначения. Их поздравил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РВСН - всегда были и остаются надежным гарантом национальной безопасности и защиты интересов России. Они успешно осваивают новое стратегическое оружие.

В Оренбургской области сегодня заступил на боевое дежурство полк, вооруженный гиперзвуковым крылатым блоком «Авангард».

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.