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Shukan Gendai: никто не сможет сбить российские гиперзвуковые ракеты «Авангард»

Сергей Лебедев
07:42 10.01.2023
Новейшие ракеты стали головной болью для США.
Shukan Gendai: никто не сможет сбить российские гиперзвуковые ракеты «Авангард»
© Фото: Минобороны России
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Новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» стали головной болью для Соединенных Штатов Америки. Уничтожить их не помогут даже самые современные системы противовоздушной обороны.

«Даже если «Авангард» удастся обнаружить, то своевременный перехват будет невозможен. Более того, она двигается зигзагообразно слева направо, что крайне затрудняет уничтожение оружия», - приводит японское издание Shukan Gendai слова военного эксперта Масаки Такабэ.

Отметим, планирующий боевой блок комплекса «Авангард» способен преодолевать любую ПВО и маневрировать на гиперзвуковой скорости. Можно разве что зафиксировать пуск, а вот рассчитать траекторию полета блока и сбить его невозможно.

Ранее «Звезда» рассказывала, что очередной ракетный полк с «Авангардом» заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Он дополнит системы вооружения РВСН и расширит боевые возможности группировки ракетных войск.

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