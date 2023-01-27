В Пентагоне заявили, что летчикам ВФУ придется долго переучиваться на F-16, если Киев получит эти самолеты

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Не успели на Западе заявить о поставках танков для Украины, как в США уже и не исключают предоставления киевскому режиму самолетов. Речь идет об истребителях F-16. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопросы журналистов. Правда, пока темы авиации она коснулись очень осторожно.

«Управление F-16 требует серьезной подготовки. Это значит, что многим военнослужащим придется покинуть зону боевых действий и пройти обучение, потому что это сложная и абсолютно новая для них система», - сказала Сингх.

При этом и самих танков Abrams, готовых к передаче Киеву, у США нет, заявляют все в том же Пентагоне. Те машины, что стоят на вооружении Штатов, снабжены секретными элементами. Экспортную для Украины партию придется заказывать у производителя. Но единственный завод, выпускающий Abrams, загружен контрактами на годы вперед. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По их данным, предприятие может выпускать только 12 танков в месяц. Сейчас оно выполняет заказы Тайваня и Польши. Тайбэй закупил 108 машин, Варшава - 250. Когда очередь дойдет до Киева - непонятно. О поставках оружия Украине и о самой киевской власти высказался Билл Гейтс. В интервью для Института Лоуи миллиардер заявил, что украинский кризис истощил бюджет Европы. И причина этого не только в военном конфликте.

«Украинское правительство - одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими состоятельными людьми. Мне очень жаль жителей Украины. Украинские сельхозугодья лучше американских. Это хлебная корзина Европы, невероятное место. Надеюсь, что после войны, когда страна будет восстановлена, она сначала достигнет уровня Восточной, а затем и Западной Европы. Это многообещающее государство, которое в данный момент разрушено. И никто не знает, сколько еще продлятся боевые действия», - заметил Гейтс.

На Западе тем временем зреет раскол. Пока одни готовятся поставить Украине новое оружие, все громче звучат призывы других не оказывать Киеву военную помощь. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что он категорически против поставок на Украину военной техники.

«Я не знаю, как танки помогут Украине. Возможно, они сгорят так же, как в Ираке. Мы не будем рассматривать это, и прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу», - заявил Миланович.

Против поставок какой-либо военной техники выступает и Венгрия. Глава МИД страны Петер Сийярто вновь подчеркнул, что Будапешт не хочет участвовать в конфликте и не будет отправлять Киеву какое-либо вооружение.

«Мы считаем, что вместо предоставления большего количества вооружений нам следует сосредоточиться на прекращении огня и начать мирные переговоры», - подчеркнул Сийярто.

Вот и бывшие лидеры крупных западных стран сейчас заговорили о предыстории кризиса на Украине с новыми подробностями. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в эфире украинского телеканала признался, что «нормандский формат» переговоров по Украине, которые шли между Россией, Украиной, Германией и Францией, был дипломатической имитацией.

«Какие-то санкции против России мы тогда применили. Запустили эту дипломатическую имитацию - "нормандский процесс". И ничего не добились!» - констатировал Джонсон.

В декабре подобное признание - тоже в интервью, но немецкой газете - сделала и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она рассказала, что «нормандский формат» и Минские соглашения изначально были обманом для России.

Западные страны и не собирались урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем. Это была «попытка дать Украине время для того, чтобы стать сильнее».