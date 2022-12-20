Песков: Россия имеет право не доверять лидерам ЕС после слов Меркель о Минских соглашениях

Официальный представитель Кремля сказал о дефиците доверия к политикам из Евросоюза.

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В Кремле прокомментировали недавние слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Она заявляла, что Минские соглашения, принятые в 2014-2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, были попыткой дать украинским властям время, которое те использовали для вооружения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что доверять подписям европейских политиков нет причин.

«Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять», - рассказал он.

Также в апреле Ангела Меркель признавалась, что считает правильным решение 2008 года не принимать Украину в НАТО. Тогда она отметила, что всячески поддерживает усилия Берлина, направленные на поддержание Украины.