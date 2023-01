В стране и мире Financial Times: Lockheed Martin готовы поставлять истребители F-16 на Украину через третьи страны Тимур Шерзад Как уточнили в разговоре с Financial Times в компании Lockheed Martin, в случае необходимости можно увеличить производство F-16 на заводах в Южной Корее. © Фото: Tsgt. Timothy Dischinat, U.S. Air, GlobalLookPress Читайте нас на: В Financial Times сообщили о готовности американской фирмы Lockheed Martin поставлять истребители F-16 на Украину через третьи страны. Как заявили в FT, главный операционный директор Lockheed Martin заявил, что напрямую компания в дискуссиях о поставках не участвует. Но если найдутся страны, которые «захотят помочь с разрешением конфликта» Украине, то фирма сможет нарастить производство F-16 на своих южнокорейских заводах. Тем не менее для того, чтобы эта схема была реализована, в Вашингтоне сначала должны разрешить реэкспорт этих истребителей на Украину другим странам, где они есть. Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада дальнобойные ракеты и истребители. В то же время глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заметил, что Россия контролирует воздух и справится с возможной поставкой западных самолетов Киеву. Экспертное мнение и аналитика