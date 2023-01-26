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Financial Times: Lockheed Martin готовы поставлять истребители F-16 на Украину через третьи страны

Тимур Шерзад
16:32 26.01.2023
Как уточнили в разговоре с Financial Times в компании Lockheed Martin, в случае необходимости можно увеличить производство F-16 на заводах в Южной Корее.
Financial Times: Lockheed Martin готовы поставлять истребители F-16 на Украину через третьи страны
© Фото: Tsgt. Timothy Dischinat, U.S. Air, GlobalLookPress
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В Financial Times сообщили о готовности американской фирмы Lockheed Martin поставлять истребители F-16 на Украину через третьи страны. 

Как заявили в FT, главный операционный директор Lockheed Martin заявил, что напрямую компания в дискуссиях о поставках не участвует. Но если найдутся страны, которые «захотят помочь с разрешением конфликта» Украине, то фирма сможет нарастить производство F-16 на своих южнокорейских заводах. 

Тем не менее для того, чтобы эта схема была реализована, в Вашингтоне сначала должны разрешить реэкспорт этих истребителей на Украину другим странам, где они есть. 

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада дальнобойные ракеты и истребители.

В то же время глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заметил, что Россия контролирует воздух и справится с возможной поставкой западных самолетов Киеву.

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