Politico: Киев получит усовершенствованные Abrams, но без секретного оборудования

Речь идет о конфигурации М1А2 танков Abrams, которая имеет преимущества перед более старой версией А1.

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Соединенные Штаты передадут Киеву танки Abrams в более совершенной версии M1A2. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимный источник.

«США планируют отправить Киеву основной боевой танк Abrams в более усовершенствованной конфигурации М1А2 по сравнению с более старой версией А1, которую армия хранит на складах», - говорится в публикации.

Однако боевые машины, которые получит Киев, не будут оснащены секретным оборудованием, делающим их особенно опасными, пишет автор статьи.

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что американцам не удастся поставить Abrams на Украину к весне. Это связано со значительной подготовкой которая требуется данной технике.