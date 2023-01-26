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В Пентагоне заявили, что у США нет на складах доступных танков Abrams для Украины

Сергей Лебедев
22:53 26.01.2023
Отсутствие техники является причиной длительных сроков ее доставки Киеву.
В Пентагоне заявили, что у США нет на складах доступных танков Abrams для Украины
© Фото: Master Sgt. Matthew Plew, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В США раскрыли причину длительных сроков доставки на Украину танков Abrams. Оказалось, что на американских складах нет доступных машин. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы», - цитирует РИА Новости ее слова.

Напомним, накануне стало известно, что Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк Abrams. Но на это потребуется много времени. Так, например, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд отметила, что технику не успеют отправить к весне. Это связано с тем, что танки сложные и требуют значительной подготовки.

Военные эксперты уверены, что Abrams точно не смогут быстро оказаться на поле боя. Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин констатировал, что танки надо снять с хранения, подготовить к эксплуатации, обучить экипажи, подготовить командование, на что требуется много времени и ресурсов.

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