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В Турции опровергли появившуюся информацию о том, что страна намерена выйти из НАТО. Как заявил официальный представитель правящей партии, на данный момент такой шаг не рассматривается. А вот регресс в процессе вступления Швеции в Североатлантический альянс действительно есть. И в нем Анкара обвиняет Стокгольм. Там не простили шведским властям бездействие в отношение экстремистов, которые демонстративно сожгли Коран у турецкого посольства.

Плакаты с антишведскими лозунгами, которые уже несколько дней носят по улицам Анкары протестующие, стали появляться в Йемене, подключился Ирак. В Иордании демонстранты жгут флаги Швеции с портретом ультраправого активиста Расмуса Палудана. Он в Стокгольме и поджог Коран у турецкого посольства. Как выяснилось, разрешение на свою акцию получил у властей, это и стало причиной антишведских протестов не только среди мусульман. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрал заседание правительства, а затем выступил с обращением к нации.

«Понятно, что те, кто допустил такую подлость перед нашим посольством, не могут больше ожидать от нас благосклонности в отношении их заявки на членство в НАТО», - заявил Реджеп Эрдоган.

Ставить условия Швеции по вопросам ее вступления в НАТО Эрдоган начал еще с того момента, когда североевропейская страна подала заявку на вступление в альянс. Потребовал выдать 133 террориста и прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана. Однако Стокгольм требования не выполнил.

«Здесь сошлись два фактора. Демократические ценности, которые отстаивает Швеция: она приняла много мигрантов, обеспечила их защиту и интеграцию. Отказаться от этого они не могут, общество этого не простит. Для Эрдогана это принципиальный вопрос. Получив заверение от Швеции, что встречные шаги будут, он рассчитывал, что так и будет. Теперь Эрдоган может давить на НАТО, Швецию и общественность», - объяснил главный научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. РФ

Протест против членства Швеции в альянсе похоже приобретает в Турции национальный масштаб. Агентство Anadolu провело опрос среди населения и 90% респондентов выступили против вступления Стокгольма в НАТО.

«Не забываем, что Турция это мусульманская страна. Они последователи консервативного исламского пути. Такие избиратели составляют костяк сторонников Эрдогана», - напомнил директор Центра Европейской информации Николай Топорнин.

О намерении вступить в НАТО Швеция заявила летом, одновременно с Финляндией. Финны теперь намекают, что готовы обойтись без шведов.

«Нам еще предстоит оценить ситуацию. Если выяснится, что заявка Швеции застопорилась на долгое время», - отметил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Пока Хельсинки осторожно рассматривают вопрос отделения от Швеции, США уже намекнули - госдеп не рассматривает возможности вступления в НАТО Швеции и Финляндии по отдельности.

«Я видел заявления, в том числе заявления премьер-министра Швеции о том, что очередной раунд консультаций не отменен, а отложен. Это возможность для Финляндии, Швеции и Турции подвести промежуточные итоги. Мы, очевидно, хотим, чтобы эти консультации продолжались, мы хотим, чтобы эти консультации завершились присоединением к альянсу Финляндии и Швеции», - констатировал представитель госдепартамента США Нед Прайс.

На фоне скандала в Турции и вовсе заговорили о выходе из НАТО, однако правящая партия страны такие планы отрицает. Оставляя главным на повестке вопрос членства в альянсе Швеции - по данным турецких СМИ, власти страны обсуждают это на закрытом заседании совета безопасности. Совпадение или нет, но Хельсинки сняли наложенное в 2019 году эмбарго на поставки оружия Анкаре.