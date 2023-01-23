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МИД РФ опубликовал заявление с осуждением сожжения Корана в Швеции

Семен Лавров
19:50 23.01.2023
В российском дипломатическом ведомстве также обратили внимание на то, что данная акция была проведена с ведения шведских правоохранителей.
МИД РФ опубликовал заявление с осуждением сожжения Корана в Швеции
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Акт сожжения Корана напротив турецкого посольства в Стокгольме является «безобразной и провокационной атакой на ислам». Об этом заявил специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

Он также отметил, что что данная акция была проведена лидером датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом с ведения шведских правоохранителей.

«Мы стали свидетелями того, как политическая распущенность и вседозволенность, прикрытая благовидными словами о «свободе слова и самовыражения», выливается в разжигание межрелигиозной розни, оскорбление чувств верующих – на этот раз мусульман», - говорится в публикации на официальном сайте российского дипведомства.

Также Аскальдович осудил действия радикала и призвал принять в его отношении соответствующие меры.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказался об этом инциденте. По его словам, сожжение Корана неприемлемо, однако при этом законы государства не были нарушены. Он также назвал свободу слова «фундаментом демократии» и выразил сочувствие всем оскорбленным данной акцией мусульманам.

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