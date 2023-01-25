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В Турции обвинили НАТО в провокациях, вынуждающих страну покинуть альянс

Максим Крюков
08:21 25.01.2023
Зампред турецкой политической партии «Родина» Этем Санчак отметил, что в последнее время турецкий народ стал симпатизировать России и ее президенту Владимиру Путину.
В Турции обвинили НАТО в провокациях, вынуждающих страну покинуть альянс
© Фото: Diego Cupolo, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Провокации НАТО в отношении Турции вынуждают страну выйти из Североатлантического блока. Это может произойти уже через 5-6 месяцев. С таким заявлением выступил заместитель председателя турецкой политической партии «Родина» Этем Санчак.

«События вынуждают нас предпринимать эти действия. НАТО своими провокациями вынуждает нас предпринимать эти действия. Наконец, он пытается противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через 5-6 месяцев. Он пытается втянуть нас в воронку на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах. Выход из НАТО стал срочным и обязательным», - передает его слова местная газета Aydınlık.

Политик отметил, что, согласно проведенным опросам, доля тех, кто говорит, что Соединенные Штаты Америки являются страной, которая проводит наиболее враждебную и разрушительную политику в отношении Анкары, выросла уже до 80 процентов. Санчак добавил, что в последнее время все больше турецких граждан симпатизируют России и российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что обсуждение вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) приостановлено по требованию Анкары. А турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует ожидать поддержки Анкары во вступлении Швеции в НАТО. Данное высказывание было сделано им на фоне исламофобской акции, прошедшей в столице королевства в конце прошлой недели. Напомним, что в ходе данного инцидента датский радикал Расмус Палудан демонстративно сжег Коран напротив турецкого посольства в стране.

При этом премьер-министр Швеции Ульф Крисстерсон заявил, что хочет вернуться к рабочему диалогу с Турцией для обсуждения членства его страны в Североатлантическом альянсе. Он также считает, что Эрдоган не «закрыл дверь» в НАТО перед Швецией.

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