Турция заблокировала переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Обсуждение вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) приостановлено по требованию Анкары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой дипломатический источник.
«По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок», - говорится в публикации.
Очередная встреча, посвященная данному вопросу, должна была пройти в Брюсселе уже в следующем месяце.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует ожидать поддержки Анкары во вступлении Швеции в НАТО. Данное высказывание было сделано им на фоне исламофобской акции, прошедшей в столице королевства в конце прошлой недели. Напомним, что в ходе данного инцидента датский радикал Расмус Палудан демонстративно сжег Коран напротив турецкого посольства в стране.