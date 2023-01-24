Турция заблокировала переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

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Обсуждение вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) приостановлено по требованию Анкары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой дипломатический источник.

«По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок», - говорится в публикации.

Очередная встреча, посвященная данному вопросу, должна была пройти в Брюсселе уже в следующем месяце.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует ожидать поддержки Анкары во вступлении Швеции в НАТО. Данное высказывание было сделано им на фоне исламофобской акции, прошедшей в столице королевства в конце прошлой недели. Напомним, что в ходе данного инцидента датский радикал Расмус Палудан демонстративно сжег Коран напротив турецкого посольства в стране.