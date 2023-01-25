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В партии Эрдогана заявили, что Турция не собирается выходить из НАТО

Максим Крюков
13:07 25.01.2023
Пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик назвал слова тех, кто говорит о необходимости исключить страну из Североатлантического альянса, неразумными.
В партии Эрдогана заявили, что Турция не собирается выходить из НАТО
© Фото: Hristo Rusev, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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У Анкары нет планов по выходу из состава НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, председателем политического объединения является турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы сталкиваемся с такими вещами на каждых выборах (призывы исключить Турцию из НАТО. - Прим. ред.). Это не те вещи, по поводу которых мы будем переживать. Слова тех, кто говорит о необходимости исключить Турцию из НАТО, неразумны. Об этом не может быть и речи», - сказал он в интервью телеканалу CNN Türk.

Представитель политической партии отметил, что Турция является одним из тех государств, которое было в числе основателей Североатлантического блока. Страна стала частью альянса 18 февраля 1952 года.

«Они не имеют права говорить об этом. То, о чем они говорят, было бы роскошью для НАТО», - добавил Омер Челик.

Ранее заместитель председателя турецкой политической партии «Родина» Этем Санчак заявил, что провокации НАТО в отношении Турции вынуждают страну выйти из Североатлантического блока. По его словам, это может произойти уже через пять-шесть месяцев. Политик также отметил, что, согласно проведенным опросам, доля тех, кто говорит, что США являются страной, которая проводит наиболее враждебную и разрушительную политику в отношении Анкары, выросла уже до 80%.

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