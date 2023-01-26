Путин ознакомился с ведущими научными разработками российского студенчества

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Президента встретили ректор МГУ и мэр Москвы. Всего за два года построен корпус площадью 65 тысяч метров - один из девяти в проекте. На юге Москвы раскинется «город в городе»: место притяжения науки и предпринимательства. И «Ломоносов» первый сданный проект в большом архитектурном ансамбле. Президенту продемонстрировали проекты беспилотников и новинки в области радиосвязи. Рассказали о приборах зондовой микроскопии - это то, чем можно детально изучать поверхности земли. Ну а также показали последние достижения в области медицины.

Ну и главный сюрприз в Татьянин день - личная беседа с президентом. Здесь не только ученики МГУ - ребята из самых разных вузов страны. Студент первого курса московского политехнического Петр Птушкин - победитель проекта «Технолидеры будущего», готов предложить государству готовые IT-проекты по цифровизации в сфере строительства. Нужно лишь одобрение президента.

«Одобрение есть. Надо продвигать ваши идеи. Мы неоднократно это обсуждали. Решение в строительном секторе принято. Надо менять правила, госты и тд, оцифровать их. Все, что было раньше на бумагах. Новые материалы требуют нового обращения с ними», - сказал Путин.

Общение шло в неформальном формате. Студенты не просто задавали вопросы, а вели диалог. Здесь было место и юмору и темам серьезным. Скромный пиджак студента Луганского педагогического института украсила золотая медаль - «За Отвагу». Влад - участник спецоперации. У Путина он попросил исполнить мечту - работать не по профессии, а в ФСБ.

«Это может понять только тот, кто сам рискует жизнью. Слава богу, что вы живы и здоровы, у вас есть жизненная перспектива. Такие люди нужны в спецслужбах, без сомнений. Жаль, что вы не хотите посвятить свою жизнь педагогике, потому что такие парни там нужны. Выбор должен быть по зову сердца, только тогда можно рассчитывать на успех. Успехов вам. Я учту, что вы хотите работать в органах», - пообещал президент.

Егор Байрич из Челябинского государственного университета в форме цвета хаки. Он участник гуманитарной миссии в ДНР. Восстанавливал с товарищами уничтоженный националистами памятник Саур-Могилу. Озвучил главе государства идею о создании студенческих отрядов на новых российских территориях.

«Идея хорошая, студенческие отряды сами по себе открыты в 60-х годах, я тоже там принимал участие. Мы ездили в различные регионы, ездили в Коми, рубили лес, дома строили. Работа была напряженная, но полезная. Студенческие отряды востребованы. Единственное, что останавливает, это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать. Ситуация сложная на многих территориях. А если в массовом порядке там будут студенты, за каждым не уследишь. Противник не считается ни с чем. И своих расстреливают в спину», - предупредил Владимир Путин.

Свои вопросы задавали будущие врачи, программисты, политтехнологи, искусствоведы - их, кстати, беспокоит нездоровая в Западном сообществе тенденция отмены культуры.

«Нас все из-за бугра учили-учили. Да, мы не идеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О'Генри, а они додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай они живут без Чайковского, Достоевского и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем», - отметил президент.

Говорили о планах на будущее, мечтах. И все эти юношеские мечты связаны с проектами, которые могут сделать нашу жизнь лучше - борьба с онкологией, развитие студенческого туризма, помощь животным, развитие искусства и русской культуры: работы у молодежи впереди очень много.