Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП

Она рассказала, что перевелась на учебу в Москву из Венского государственного университета и хочет работать в администрации президента, чтобы помогать родине.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ

Студентка Российского университета дружбы народов (РУДН) попросила Владимира Путина помочь ей с трудоустройством в администрацию президента. Диалог между ней и главой государства произошел во время его визита в кластер МГУ «Ломоносов», посвященного дню студента.

«Хотелось бы узнать, смогу ли я получить работу в администрации президента Российской Федерации по окончании своей учебы, поддержали бы вы мою кандидатуру?», - спросила студентка.

Владимир Путин ответил, что это будет зависеть от того, как она закончит университет.

Также девушка рассказала, что перевелась на учебу в РУДН из Венского государственного университета и хочет работать в администрации президента, чтобы помогать родине.

В рамках данной встречи президент также отвечал на вопросы связанные с проведением специальной военной операции на Украине. Он в очередной раз обозначил цели России, одной из которых является защита населения исторических территорий страны и самого государства. Кроме того, Владимир Путин обменялся словами благодарности со студентом-участником боевых действий из ЛНР. Молодой человек отметил, что РФ уже сделала многое для поддержки демобилизованных бойцов СВО.