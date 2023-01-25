Студент - участник СВО из ЛНР поблагодарил Путина за демобилизацию студентов республики
Студент из Луганской Народной Республики Владислав Олейник, участвовавший в спецоперации и отмеченный медалью «За отвагу», поблагодарил президента России Владимира Путина за демобилизацию студентов ЛНР.
«Мне хотелось бы вас поблагодарить за поручение о демобилизации студентов и за возможность вновь вернуться к процессу обучения. В нашей стране уже много делается для адаптации вернувшихся ребят, в частности, в рамках проекта "Университетские смены" реализуется программа, с помощью которой у ребят появилась возможность восстановиться и вернуться к привычной жизни», - сказал он.
Студент магистратуры рассказал, что принял участие в СВО с ее начала. Владислав добавил, что планирует работать в ФСБ, защищая интересы России. Как утверждает молодой человек, уже 200 демобилизованных студентов из Донецкой и Луганской народных республик приняли участие в программе «Университетские смены».
Также Путин на встрече со студентами обвинил украинских националистов в использовании заградотрядов.