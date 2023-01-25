Студент - участник СВО из ЛНР поблагодарил Путина за демобилизацию студентов республики

Поблагодаривший Путина студент из Луганской Народной Республики был призван на защиту Отечества 23 февраля 2022 года и был отмечен медалью «За отвагу».

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Студент из Луганской Народной Республики Владислав Олейник, участвовавший в спецоперации и отмеченный медалью «За отвагу», поблагодарил президента России Владимира Путина за демобилизацию студентов ЛНР.

«Мне хотелось бы вас поблагодарить за поручение о демобилизации студентов и за возможность вновь вернуться к процессу обучения. В нашей стране уже много делается для адаптации вернувшихся ребят, в частности, в рамках проекта "Университетские смены" реализуется программа, с помощью которой у ребят появилась возможность восстановиться и вернуться к привычной жизни», - сказал он.

Студент магистратуры рассказал, что принял участие в СВО с ее начала. Владислав добавил, что планирует работать в ФСБ, защищая интересы России. Как утверждает молодой человек, уже 200 демобилизованных студентов из Донецкой и Луганской народных республик приняли участие в программе «Университетские смены».

Также Путин на встрече со студентами обвинил украинских националистов в использовании заградотрядов.