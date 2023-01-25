Путин заявил, что украинские националисты используют заградотряды, расстреливая своих в спину

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Президент России Владимир Путин рассказал о действиях заградотрядов украинских националистов, которые расстреливают своих же боевиков в спину.

«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали», - сказал Путин на встрече со студентами.

С Путиным общалось много студентов, включая и участника специальной военной операции из ЛНР Владислава Олейника, который поблагодарил президента России за демобилизацию студентов республики.

Ранее в Кремле сообщили, что заявления Киева о возможных ударах по Москве и Екатеринбургу подтверждают правильность действий России, которая решила обезопасить себя от киевского режима.