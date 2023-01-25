Байден обсудил помощь Украине с главами Италии, ФРГ, Франции и Великобритании

© Фото: Oliver Contreras - Pool, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress

Президент США Джо Байден обсудил поддержку Украины с главами ведущих европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Согласно данным агентства, сегодня утром американский лидер провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, британским премьером Риши Сунаком и лидером Италии Джорджей Мелони.

Ранее американский телеканал ABC опубликовал информацию, что 12 западных стран готовы передать Киеву около ста различных танков. Публично об этом заявили Польша и Финляндия. Кроме них, к такому решению склоняются Дания и Нидерланды. О намерении Испании принять участие в так называемой танковой коалиции писала El Pais, а о передаче США своих Abrams сообщали сразу несколько крупных изданий, включая Bloomberg.