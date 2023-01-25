Германия направит Украине 14 танков Leopard 2
ФРГ направит киевскому режиму 14 танков Leopard 2. Об этом сообщает правительство Германии.
«Федеральное правительство решило предоставить украинским вооруженным силам боевые танки Leopard 2. Германия выдаст разрешения странам-партнерам, которые хотят из собственных запасов отправить Leopard 2 Украине», - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
В кабмине Федеративной Республики Германия добавили, что решение было принято после интенсивных переговоров с партнерами.
Ранее о согласии присоединиться к поставкам танков Украине в случае, если такое разрешение будет получено от Германии, заявила Испания.
Также сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность передачи Украине около 30 танков Abrams.