Bloomberg: США поставят Украине 31 танк Abrams

Как сообщают источники агентства Bloomberg, речь идет о сумме сделки в 400 миллионов долларов.

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Агентство Bloomberg заявляет, что Соединенные Штаты Америки поставят Украине 31 танк Abrams.

Журналист агентства Дженнифер Джейкобс сообщает об этом в сети Twitter, сумма сделки достигает 400 миллионов долларов.

Ранее о намерении передать украинцам 14 танков Leopard 2 заявили в правительстве Германии. При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что первые танки могут быть поставлены Киеву уже через три-четыре месяца.

В российском посольстве в Германии на это ответили, что решение о поставке танков Leopard крайне опасно и ставит под сомнение возможность нормализации отношений ФРГ и РФ в будущем.