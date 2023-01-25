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В бундестаге заявили, что ситуация с поставками Leopard Киеву похожа на «подковерный торг»

Андрей Аркадьев
13:50 25.01.2023
Германия значительно ослабляет свою обороноспособность, так как танки поставляют именно из запасов бундесвера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress
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Депутат бундестага Евгений Шмидт в беседе со «Звездой» рассказал, что вся история вокруг поставок немецких танков затянулась.

«Шольц высказывал неуверенность, вроде как на него и давят его союзники по НАТО, и вроде как он мог и согласиться, но постоянно решение откладывалось. Все это указывает, скорее всего, на какой-то подковерный торг, о котором, скорее всего, мы пока еще не узнаем. Официально он требовал аналогичных поставок танков Abrams от Америки, но о чем еще шел торг, мы пока не знаем», - сказал Шмидт.

Он также отметил, что особенностью поставок является и то, что Германия поставляет боевые машины именно из запасов бундесвера.

«А, как мы знаем, бундесвер сам страдает от технической недооснащенности, в том числе и касаемо актуальных танков Leopard. В этом плане Германия значительно ослабляет свою обороноспособность, но, как мы видим, решения принимаются не в национальных интересах страны, а в угоду каким-то внешнеполитическим влияниям», - сказал Шмидт.

Напомним, что изначально министры обороны стран НАТО на встрече на авиабазе Рамштайн не смогли договориться о поставке украинской стороне Leopard 2, несмотря на давление на ФРГ со стороны ряда западных стран и многочисленные просьбы Киева. Польша давно заявляла о готовности передать свои «Леопарды», и вчера польские власти запросили на это у германского правительства официальное разрешение.

Накануне издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что власти Германии решили направить Украине Leopard 2 из запасов бундесвера. Сегодня в правительстве ФРГ подтвердили, что решение о передаче Киеву 14 таких танков принято после интенсивных переговоров с партнерами. Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков Украине, заявили в германском кабмине. Испания, на вооружении которой 347 таких танков, планирует присоединиться к поставкам Leopard.

Стоит отметить, что с начала года характер военной помощи для Украины изменился. Киев стал больше получать вооружения и техники, которые можно применять в наступлении. Американские издания со ссылкой на свои источники в администрации США сообщили, что Украина может получить танки Abrams. Речь может идти примерно о 30 машинах.

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