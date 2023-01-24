Politico: в США рассматривают возможность передачи Украине около 30 танков Abrams

Американские власти могут объявить об отправке техники уже на этой неделе.

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Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность передачи Украине «значительного количества» танков M1 Abrams. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителей властей.

Не исключено, что об отправке техники объявят уже на этой неделе. По данным журналистов, такое решение связано с тем, что Германия санкционирует передачу танков Leopard.

«Один из двух официальных лиц США сказал, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams», - пишет Politico.

Отмечается, что техника, скорее всего, поступит Киеву в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. Программа позволяет Вашингтону финансировать закупку оружия и оборудования, а не изымать их из существующих запасов США.

Ранее стало известно, что немецкий канцлер Олаф Шольц принял решение о поставках боевых танков в Украину. Предполагается, что Киеву отправят роту Leopard модели 2A6, которые находятся на вооружении Бундесвера.

Также федеральное правительство хочет предоставить разрешение на экспорт «Леопардов», которые принадлежат другим странам, таким как Польша.