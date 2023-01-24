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В «Вагнере» показали, как используют беспилотники в штурмовых действиях в зоне СВО

Игорь Лапик
Тимур Шерзад
13:33 24.01.2023
Бойцы «Вагнера» используют в наступательных действиях различные технические средства - дроны, «дронбойки» и специальные устройства для сброса гранат с воздуха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Освобожденный в ДНР населенный пункт Краснополье в районе Соледара полностью зачищен. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он также добавил, что осталась только одна дорога, по которой украинские боевики могут попасть в Артемовск. Остальные дороги перерезаны, а в самом городе продолжаются тяжелейшие бои. В жилых домах засели боевики и организовали в них огневые точки.

Наши бойцы не ослабляют натиск ни на минуту. Для разведки и корректировки огня используют коптеры. Чтобы сбивать украинские беспилотники, используют так называемые «дронобойки». Что это за оружие и как оно работает, увидел наш военный корреспондент Игорь Лапик.

Оператор дрона запускает свой квадрокоптер с руки, как ястреба. Через минуту наша «птичка» уже над вражескими позициями. С высоты фиксируется каждый объект, подозрительный рельеф, любое движение.

Вот на окраине Артемовска замечена группа вражеской пехоты. Украинские боевики пытаются незаметно закрепиться в одном из домов. Координаты тут же передаются артиллеристам, и враг уничтожается.

А на других кадрах украинские националисты прячутся за зданием и пытаются ударить во фланг нашим подразделениям. После точной корректировки снаряд ложится ювелирно прямо в скопление вражеских солдат.

Дроны используются не только для разведки и корректировки огня, но и для атак с воздуха. С их помощью на врага сбрасываются гранаты и мины.

Вражеские дроны тоже постоянно пытаются доставить неприятности нашим воинам. Один из бойцов, которых видела съемочная группа «Звезды», был ранен в руку, когда украинский коптер сбросил гранату.

Бойцов, которые сбивают вражеские дроны, здесь называют «птицеловами». Они вооружены специальными «дронобойками». Такая «пушка-микроволновка» выжигает электронные «мозги» дронам. Охотник может дистанционно удерживать и сажать «птичек» или, сжав их невидимой рукой, просто ударить о дерево.

Враг тоже регулярно пытается увести или сбить наши дроны. Чтобы избежать этого, оператору нужно уметь маневрировать, занимать высокую точку, где лучше ловит сигнал, и уметь летать в режиме «воздушного аса», без помощи спутников.

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