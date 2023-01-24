Армия Армия Армия

Бойцы «Вагнера» рассказали, как используют дроны для бомбардировок боевиков под Артемовском

Игорь Лапик
09:45 24.01.2023
Бойцы замечают даже мелкие передвижения националистов и скидывают на их позиции гранаты и мины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российские бойцы штурмовых отрядов используют дроны в зоне специальной военной операции не только для разведки и корректировки огня, но и для атак с воздуха. С их помощью на позиции украинских националистов сбрасываются различного вида гранаты и мины.

Наши операторы квадрокоптеров начали применять новые устройства сброса, раньше использовались кустарные самодельные, а сейчас именно это напечатано на 3D-принтере.

«Разработок много, у нас все молодые парни, с азартом вовлеченные все. Сброс гранаты влияет очень на многое, мы можем настигнуть как эвакуацию, мелкое передвижение, пресечь моменты, когда они хотят установить пулеметный расчет. Вот эта маленькая штука погоду очень сильно меняет», - поделился боец группы «Вагнер».

Ранее российский боец рассказал, как расчеты «Орлан-10» вычисляют иностранных наемников и украинских боевиков по сотовым телефонам в зоне СВО. Военные могут собрать аппарат всего за несколько минут, при этом БПЛА может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту. С помощью беспилотников «Орлан-10» военнослужащие ВС РФ могут обнаружить нужный телефон, если тот просто будет включен.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:19 Спорт
Хачанов обыграл Корду и вышел в полуфинал Australian Open
09:06 Армия
Герасимов: расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции угрожает суверенитету РФ
08:58 В стране и мире
Белый дом: Минюст провел проверку в доме Байдена после его предложения
07:14 В стране и мире
В России готовят закон о самозапрете на получение кредитов
02:27 В стране и мире
В Госдуме РФ разработали поправки о пересечении границы на автомобиле
Популярное
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.