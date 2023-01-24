Бойцы «Вагнера» рассказали, как используют дроны для бомбардировок боевиков под Артемовском

Бойцы замечают даже мелкие передвижения националистов и скидывают на их позиции гранаты и мины.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские бойцы штурмовых отрядов используют дроны в зоне специальной военной операции не только для разведки и корректировки огня, но и для атак с воздуха. С их помощью на позиции украинских националистов сбрасываются различного вида гранаты и мины.

Наши операторы квадрокоптеров начали применять новые устройства сброса, раньше использовались кустарные самодельные, а сейчас именно это напечатано на 3D-принтере.

«Разработок много, у нас все молодые парни, с азартом вовлеченные все. Сброс гранаты влияет очень на многое, мы можем настигнуть как эвакуацию, мелкое передвижение, пресечь моменты, когда они хотят установить пулеметный расчет. Вот эта маленькая штука погоду очень сильно меняет», - поделился боец группы «Вагнер».

Ранее российский боец рассказал, как расчеты «Орлан-10» вычисляют иностранных наемников и украинских боевиков по сотовым телефонам в зоне СВО. Военные могут собрать аппарат всего за несколько минут, при этом БПЛА может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту. С помощью беспилотников «Орлан-10» военнослужащие ВС РФ могут обнаружить нужный телефон, если тот просто будет включен.