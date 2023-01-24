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«Вагнеровцы» показали найденную под Артемовском «дронобойку» литовского производства

Максим Крюков
10:27 24.01.2023
«Начинка» устройства позволяет бойцам нейтрализовать беспилотники боевиков на расстоянии до пяти километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»
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Бойцов, которые нейтрализуют вражеские беспилотники в зоне специальной военной операции, называют «птицеловами». Они вооружены специальными пушками - «дронобойками». Один из таких экземпляров западного образца бойцам группы «Вагнер» удалось захватить в ходе наступления на Артемовск. Они используют трофейную пушку для поражения дронов украинских боевиков.

Футуристического вида «дронобойка» оказалась литовского производства. Она имеет сразу два прицела: оптический и коллиматорный, а также два аккумулятора, которых хватает суммарно на час. Кроме того, есть скрытые элементы, которые вырабатывают микроволны. Пушка позволяет выжигать электронные «мозги» дронам противника на расстоянии до 5 километров. Есть и специальные ножки, на которые можно поставить устройство, и сбивать вражеские квадрокоптеры.

Бойцы могут дистанционно удерживать и сажать «птичек» или, сжав невидимой рукой, просто ударить о дерево. Как это сделали наши «птицеловы» с одним из беспилотников националистов.

Украинские радикалы регулярно предпринимают попытки увести или сбить наши беспилотники. Чтобы избежать этого, оператору нужно уметь маневрировать, занимать высокую точку, где лучше ловит сигнал, и уметь летать в режиме воздушного аса, не прибегая к помощи спутников.

Ранее бойцы «Вагнера» рассказали, как используют дроны для бомбардировок боевиков под Артемовском. Операторы замечают даже мелкие передвижения националистов и скидывают на их позиции гранаты и мины.

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