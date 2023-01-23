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В Минобороны России сообщили об освобождении Краснополья в ДНР

14:17 23.01.2023
В российском оборонном ведомстве сообщили, что населенный пункт был освобожден добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, а также ракетных войск и артиллерии ЮВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В МО РФ сообщили об освобождении населенного пункта Краснополье в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье Донецкой Народной Республики», - сказал Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике на данном направлении. Как утверждает Конашенков, противник потерял более 60 своих бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две буксируемые гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.

Также представитель Минобороны рассказал о ситуации на Запорожском, Днепровском, Купянском, Краснолиманском направлениях. Так, на Запорожском направлении войска Восточного военного округа нанесли поражение неприятелю. Уничтожено до 30 украинских боевиков и несколько единиц военной техники.

На Днепровском направлении нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения реактивной артиллерийской бригады в районе Марганца. Уничтожены пусковая установка американской РСЗО HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля.

На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение живой силе двух украинских мехбригад в районах Двуречной, Берестового, Новоселовского. Потери неприятеля в личном составе на данном направлении превысили 40 человек.

На Краснолиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям двух украинских десантно-штурмовых бригад в районе Серебрянского лесничества. Противник потерял до 70 своих бойцов. Среди уничтоженной техники есть две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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