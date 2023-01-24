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Бойцы «Вагнера» уничтожили противника, пытавшегося закрепиться в здании на окраине Артемовска

Игорь Лапик
09:39 24.01.2023
Украинские боевики ликвидированы точным артиллерийским огнем.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бойцы Группы Вагнера уничтожили украинских боевиков, пытавшихся незаметно закрепиться в здании на окраине Артемовска Донецкой Народной Республики. Цель поразили точным огнем артиллерии, передает корреспондент «Звезды».

«Вагнеровцам» поступила информация о том, что в одну из многоэтажек забежала группа боевиков из 15 человек. Националисты пытались незаметно закрепиться в одном из домов. Координаты передали артиллеристам, враг был уничтожен точным огнем из гаубицы.

Ранее российский военнослужащий в составе штурмового отряда рассказал «Звезде», как украинских боевиков «выкуривают» из домов в Артемовске при помощи противотанковых ракетных комплексов.

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