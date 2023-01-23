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Зеленский заявил, что поставки танков Украине кардинально не изменят ситуацию

Анна Касаткина
08:10 23.01.2023
Десятки западных танков против «тысячи» российских не решают проблему, отметил президент Украины.
Зеленский заявил, что поставки танков Украине кардинально не изменят ситуацию
© Фото: President Of Ukraine, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Поставка Украине нескольких десятков танков от западных партнеров не способна кардинально изменить ситуацию, однако станет мотивацией для украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, запись фрагмента которого опубликована в его Telegram-канале.

«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему», — сказал Зеленский.

При этом он уточнил, что поставки могут мотивировать украинских военных.

В пятницу министры обороны стран НАТО не смогли согласовать поставки немецких танков Leopard 2 на Украину. СМИ перед этим распространили  информацию, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы назвал обязательным условием для поставки Leopard  отправку на Украину США своих танков M1 Abrams. В кабмине Германии наличие подобных требований опровергли.

В воскресенье министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что в скором времени власти озвучат свое окончательное решение. По словам главы МИД страны Анналены Бербок, Берлин не будет против, если отправить Leopard на Украину решит Польша. Поставить танки Киеву может и Франция — отправку своих Lecrec не исключил президент страны Эмманюэль Макрон.

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