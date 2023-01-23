Новый министр обороны ФРГ Писториус пообещал озвучить скорое решение по танкам для Киева

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет против, если Варшава решит передать немецкие танки Киеву.

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Власти ФРГ в скором времени озвучат свое решение по поводу передачи Украине немецких танков Leopard. С таким заявлением выступил новый глава минобороны Германии Борис Писториус.

«Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было», - заявил министр в интервью телеканалу ARD.

Со слов Писторуса, необходимо взвесить последствия подобных решений, так как Берлин не может позволить себе стать стороной конфликта, но обязан поддержать Украину. В минувшую пятницу, по итогам встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн, Борис Писториус заявил о неготовности Берлина передать Киеву танки.

Тем временем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что Берлин не будет противиться решению Варшавы по передаче имеющихся на ее вооружении немецких танков Leopard 2 украинским боевикам.