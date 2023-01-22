Глава МИД Германии заявила, что Берлин не против передачи Польшей танков Leopard 2 Киеву

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Официальный Берлин не будет чинить препятствий Варшаве, если она попытается предать имеющиеся на ее вооружении немецкие танки Leopard 2 Киеву. С таким заявлением выступила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.

«В настоящее время этот вопрос не был задан, однако, если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути», - сказала Бербок в интервью французскому телеканалу LCI.

Накануне стало известно, что власти Германии якобы готовы передать Украине часть танков Leopard 2. Однако речь идет о самых старых моделях, которые сами немцы используют на учениях для имитации бронетехники вероятного противника. Таким образом, Киеву могут передать 19 моделей Leopard 2A5.

Помочь украинцам тяжелой броней может и Франция, президент которой ранее не исключил поставку Киеву танков Leclerc. Со слов Эммануэля Макрона, данный вопрос сейчас прорабатывается в национальном министерстве обороны. В Кремле внимательно следят за ситуацией с поставками западных вооружений на Украину. Там отметили, что данная инициатива только затянет страдания украинцев.