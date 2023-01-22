Макрон не исключил поставку Киеву танков Leclerc
Французский президент Эммануэль Макрон не исключил поставку Украине танков Leclerc. Об этом лидер Франции заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Что касается танков Leclerc, то ничто не исключено», - цитирует ТАСС Макрона.
Как добавил Эммануил Макрон, данный вопрос он уже передал на проработку главе французских вооруженных сил Себастену Лекорню. Французский лидер также отметил, что эти поставки не должны вести к эскалации конфликта на Украине.
Президент Франции также назвал еще одно условие для военных поставок киевскому режиму.
«Это не должно ослаблять наши собственные возможности защиты», - сказал он.
Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнение в эффективности танков, которые поставляют западные страны Украине. Согласно его словам, поставки Запада не позволят украинским националистам переломить ход боевых действий на свою сторону, а конфликты должны решаться людьми, а не военной техникой и орудиями.
Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.