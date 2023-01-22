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Макрон не исключил поставку Киеву танков Leclerc

Игнат Далакян
21:55 22.01.2023
Еще одним условием для поставок, согласно словам Макрона, должно быть то, что они не должны наносить ущерб обороноспособности Франции.
Макрон не исключил поставку Киеву танков Leclerc
© Фото: Zhao Dingzhe Xinhua Globallookpress
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Французский президент Эммануэль Макрон не исключил поставку Украине танков Leclerc. Об этом лидер Франции заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Что касается танков Leclerc, то ничто не исключено», - цитирует ТАСС Макрона.

Как добавил Эммануил Макрон, данный вопрос он уже передал на проработку главе французских вооруженных сил Себастену Лекорню. Французский лидер также отметил, что эти поставки не должны вести к эскалации конфликта на Украине.

Президент Франции также назвал еще одно условие для военных поставок киевскому режиму.

«Это не должно ослаблять наши собственные возможности защиты», - сказал он.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнение в эффективности танков, которые поставляют западные страны Украине. Согласно его словам, поставки Запада не позволят украинским националистам переломить ход боевых действий на свою сторону, а конфликты должны решаться людьми, а не военной техникой и орудиями.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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