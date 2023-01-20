Этюд в леопардовых тонах: Зеленскому не удалось добиться в Рамштайн поставок танков Leopard

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Главная интрига дня, которая витала сегодня над американской базой Рамштайн в Германии, разрешилась чуть более часа назад. Министры обороны стран НАТО так и не смогли согласовать поставки танков Leopard Украине. Решение, точнее его отсутствие, говорит о том, что Берлину пока удается выдерживать давление многочисленных партнеров. В деталях разбиралась корреспондент Дария Сенникова.

Когда немецкие Leopard отправятся на Украину так и не решилось. Новости о том, что Германия больше не против того, чтобы немецкие танки Киеву передала Польша просочились в прессу, когда встреча на базе Рамштайн была в самом разгаре. Но о форме и сроках таких поставок не в курсе даже новый глава Минобороны Германии.

«Германия не против передачи Польшей немецких Leopard Украине», - отметил Борис Писториус, министр обороны Германии.

Германии по-прежнему удается держать вопрос о поставке немецких танков на Украину в подвешенном состоянии. Это при том, что обладая лицензией на Leopard, Берлин может наложить вето на повторный экспорт не стал этого делать. Но пока, как заявил Борис Писториус от той же Польши, которая едва ли не активнее остальных настаивает на отправке Leopard на Украину, официального запроса пока не поступало. Заминка с Leopard ежедневно становится поводом для критики своих кураторов со стороны Зеленского.

«Если у вас есть "Леопарды", дайте их нам! Они не поедут в Россию. Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать «нет», а не говорить, что кто-то еще не готов. Если у вас есть танки «Леопард», отдайте их нам», - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Tagesschau.

Обещания звучат на фоне недавнего заявления пресс-секретаря Пентагона о том, что Вашингтон не будет возражать, если Киев нанесет удары по Крыму, используя поставленное западом оружие. Но даже если запрос на Leopard одобрят, то это, как заявили в Кремле, ход спецоперации коренным образом не изменит.

«Конфликт на Украине идет по восходящей спирали. Не следует преувеличивать значение возможных поставок натовских танков Киеву. Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить – добавят проблем для Украины, для украинского народа» ,- отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Союзники Киева уже давно не ждут, а требуют разрешений на передачу Украине немецких танков. Но помимо сугубо политической составляющей в этом вопросе, есть у немцев и внутренние разногласия на уровне исторической памяти.

«У пожилых немцев в памяти осталась война и они понимают, что война ни к чему хорошему не приведет. Они устали, они пожилые, они все помнят. Стараются предупредить молодых граждан. Есть разные мероприятия, опросы и т. д. Они говорят, пожалуйста, давайте не будем. Почти 70% против. Многие работают в офисах. Они боятся за свою работу, и не каждый готов высказать свое настоящее мнение», - отметил Александр Бойко, главный редактор информационного агентства «Берлинский телеграф».

Немецкие политологи уверены, любое действие Берлина обернется для Германии полным цугцвангом. Украина получив танки, сможет использовать их для наступления. Тогда немецкие танки снова будут воевать на территории Европы и не только - впервые после Второй мировой.

Тем не менее сегодня в кабмине Германии опровергли наличие требований Олафа Шольца к США в вопросе о поставках танков. Речь о растиражированной в немецкой прессе формуле, приписанной канцлеру, в которой обязательным условием для отправки Leopard Киеву является предварительная поставка Штатами своих M1 Abrams. Разъяснения от правительства последовали вскоре после выступления на встрече в Раммштайне главы Пентагона.

«Мы должны сохранить уровень оказываемой помощи, нашу решимость и даже нарастить усилия. Это решающий момент для Украины, решающее десятилетие для всего мира. Так что не заблуждайтесь, мы будем поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется», - заявил Ллойд Остин, министр обороны США.

И сегодня же появились новости о том, что Нидерланды рассматривают возможность передачи Киеву истребителей F-16, а США ведут переговоры с девятью государствами Латинской Америкой. Те по замыслу Вашингтона должны отдать Украине российское оружие, которое у них есть, а взамен им обещают американское. Москва за этой ситуацией внимательно следит.

В то же время, на Украину не прекращаются поставки вооружений из Финляндии - та уже проанонсировала пакет военной помощи на сумму более 400 миллионов евро. Но что именно поставит - не раскрыла.