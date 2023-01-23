Политолог Мизин: выдворение послов - часть «войны» коллективного Запада против РФ

Он также отметил, что, сокращая дипотношения с Россией, Эстония показывает всему миру, что она недовольна действиями нашей страны.

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Сокращение российской дипломатической миссии в Эстонии - это продолжение «войны» коллективного Запада против России. Так в беседе со «Звездой» прокомментировал сокращение дипотношений между Таллином и Москвой заместитель директора Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин.

«Но, в общем, это продолжение той фактически войны, которая у нас ведется с тем же коллективным Западом», - считает эксперт.

Он также отметил, что взаимное выдворение дипломатов, которые покинут принимающие страны одновременно - 7 февраля, означает то же самое, что и санкции. По его мнению, Таллин такими образом пытается показать свое недовольство действиями России.

Ранее Эстония потребовала от Москвы сокращения своего дипломатического присутствия в стране. Российский МИД ответил зеркально, предписав эстонскому послу Маргусу Лайдре покинуть РФ 7 февраля. В знак солидарности со своим прибалтийским соседом Латвия заявила о намерении понизить уровень дипотношений с Россией с 24 февраля.