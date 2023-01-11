В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эстония потребовала сократить число российских дипломатов до 1 февраля

Ян Брацкий
14:59 11.01.2023
Численность служащих российского посольства должна быть сокращена до восьми дипломатических должностей и до 15 должностей административного персонала.
Эстония потребовала сократить число российских дипломатов до 1 февраля
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Эстонский МИД сообщил, что уведомил российского посла о необходимости сократить число российских дипломатов. Сделать это необходимо в срок до 1 февраля, уточнили во внешнеполитическом ведомстве страны.

«Сегодня Эстония уведомила посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить число своих сотрудников до 1 февраля 2023 года. Целью решения является достижение паритета численности служащих посольств, это означает, что количество должностей в российских и эстонских представительствах в столицах стран будет одинаковым», - приводит ТАСС заявление эстонского МИД.

Сообщается, что численность служащих российского посольства должна быть сокращена до восьми дипломатических должностей и до 15 должностей административного, технического и обслуживающего персонала.

Накануне власти Эстонии заявили о намерении создать законодательную базу для передачи замороженных российских активов Украине. Речь идет о €20 млн, заблокированных в Эстонии. Ранее официальный Таллин назвал Россию страной - спонсором терроризма и призвал к новым санкциям против Москвы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:26 В стране и мире
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
15:41 В стране и мире
Сотни пассажирских самолетов не могут взлететь в США из-за технического сбоя
15:25 В стране и мире
В Кремле не ответили на вопрос о наличии гражданства РФ у Медведчука
15:11 В стране и мире
Видео
Дизельное топливо после пожара в Новой Москве попало в реку Алешинку
14:59 В стране и мире
Эстония потребовала сократить число российских дипломатов до 1 февраля
Популярное
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Видео
Шойгу: необходимо обновить систему организации гражданской и территориальной обороны
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.