Эстония потребовала сократить число российских дипломатов до 1 февраля

Численность служащих российского посольства должна быть сокращена до восьми дипломатических должностей и до 15 должностей административного персонала.

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Эстонский МИД сообщил, что уведомил российского посла о необходимости сократить число российских дипломатов. Сделать это необходимо в срок до 1 февраля, уточнили во внешнеполитическом ведомстве страны.

«Сегодня Эстония уведомила посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить число своих сотрудников до 1 февраля 2023 года. Целью решения является достижение паритета численности служащих посольств, это означает, что количество должностей в российских и эстонских представительствах в столицах стран будет одинаковым», - приводит ТАСС заявление эстонского МИД.

Сообщается, что численность служащих российского посольства должна быть сокращена до восьми дипломатических должностей и до 15 должностей административного, технического и обслуживающего персонала.

Накануне власти Эстонии заявили о намерении создать законодательную базу для передачи замороженных российских активов Украине. Речь идет о €20 млн, заблокированных в Эстонии. Ранее официальный Таллин назвал Россию страной - спонсором терроризма и призвал к новым санкциям против Москвы.