Послы России и Эстонии покинут страны дипломатической службы в один день

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Эстония предписала российскому послу покинуть страну тогда же, когда ее посол уедет из РФ. Об этом заявил эстонский министр иностранных дел.

«Отношения Эстонии с Россией строятся на принципе паритета, от которого мы не отступим. Это означает, что посол России в Таллине уедет одновременно с послом Эстонии, 7 февраля», - сказал Урмас Рейнсалу порталу ERR.

Ранее внешнеполитическое ведомство заявило, что Россия должна сократить количество сотрудников в дипломатическом представительстве в Таллине, причем до 1 февраля.

В ответ на такие меры Москва решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. В МИД России заявили, что уровень дипломатического представителя в обеих странах будет понижен до временного поверенного в делах.

Посол Эстонии Маргус Лайдре сегодня был вызван в здание МИД на Смоленской площади, где ему заявили решительный протест. Таким образом, дипломату предписано покинуть территорию Российской Федерации 7 февраля.