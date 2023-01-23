Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля
Латвия приняла решение с 24 февраля понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.
Глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич подчеркнул, что такое решение было принято в знак солидарности с Эстонией.
«Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля и требует от России действовать соответствующим образом», - написал он в Twitter.
Напомним, что 11 января МИД Эстонии сообщил послу РФ о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми сотрудников.
Сегодня, 23 января, стало известно, что МИД России решил понизить уровень диппредставительства в Эстонии до временного поверенного в делах. Позже глава эстонского дипломатического ведомства заявил, что послы России и Эстонии должен покинуть страны дипломатической службы в один день, 7 февраля.