В стране и мире Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля Анна Назайкина В министерстве иностранных дел страны отметили, что такое решение было принято в знак солидарности с Эстонией. © Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress Читайте нас на: Латвия приняла решение с 24 февраля понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ. Глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич подчеркнул, что такое решение было принято в знак солидарности с Эстонией. «Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля и требует от России действовать соответствующим образом», - написал он в Twitter. Напомним, что 11 января МИД Эстонии сообщил послу РФ о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми сотрудников. Сегодня, 23 января, стало известно, что МИД России решил понизить уровень диппредставительства в Эстонии до временного поверенного в делах. Позже глава эстонского дипломатического ведомства заявил, что послы России и Эстонии должен покинуть страны дипломатической службы в один день, 7 февраля. Экспертное мнение и аналитика