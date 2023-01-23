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Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией

Анна Назайкина
12:52 23.01.2023
Уровень дипломатического представителя в обеих странах будет понижен до временного поверенного в делах.
Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Россия понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как отметили в МИД, в Таллине предприняли новый недружественный шаг и решили радикально сократить состав российской дипломатической миссии в эстонской столице. Такие действия говорят о продолжении «линии на развал отношений» между двумя государствами.

«В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах», - говорится в сообщении.

Кроме того, было добавлено, что посла страны Маргуса Лайдре сегодня, 23 января, вызвали на Смоленскую площадь. В министерстве ему был заявлен решительный протест в связи с действиями Таллина. Дипломат должен покинуть Россию 7 февраля.

Ранее в эстонском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва должна сократить количество российских дипломатов в Таллине. Было добавлено, что провести сокращение необходимо до 1 февраля.

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