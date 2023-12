В стране и мире Палестино-израильский конфликт Один человек в пригороде Тель-Авива ранен в результате обстрела ХАМАС Ирина Егорова Ранения получил 22-летний молодой человек, осколки задели его голову, однако он находится в сознании, травмы незначительные. © Фото: Ilia Yefimovichdpa, Global Look Press Читайте нас на: Один человек получил легкие осколочные травмы пригороде Тель-Авива Холон в результате обстрела центральной части Израиля со стороны сектора Газа, передает The Times of Israel. Как сообщает израильская служба скорой помощи, ранения получил 22-летний молодой человек, осколки задели его голову, однако он находится в сознании, травмы незначительные. Врачи оказали ему первую помощь. Мужчина пострадал в результате падения осколков от работы системы ПРО «Железный купол». Ранее армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила о сиренах воздушной тревоги в центральной в Тель-Авиве и центральных районах страны из-за ракетного обстрела столицы Израиля со стороны ХАМАС. Это уже вторая атака Тель-Авива за сутки со стороны ХАМАС. Палестинские военные обстреляли Тель-Авив в ответ на сионистскую резню мирных жителей. Обстрелы возобновились после гуманитарной паузы, которая длилась неделю. О ее продолжении стороны официально не заявляли, поэтому всего за сутки после окончания временного перемирия погибли 178 человек и 589 пострадали. Число жертв с каждым днем растет, большинство из них - женщины и дети. Египет и остальные страны-посредники осуждают прекращение перемирия и возобновление боевых действий и прикладывают усилия, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие от бомбардировок районы сектора Газа. В России также продолжают выступать за продление перемирия. По словам Дмитрия Пескова, с учетом размеров гуманитарной катастрофы целесообразно продлить гуманитарную паузу. Российские власти собираются продолжить контакты со всеми сторонами военного конфликта, чтобы добиться возвращения на родину всех заложников с гражданством РФ. Экспертное мнение и аналитика