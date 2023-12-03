В Тель-Авиве впервые за 11 дней объявили воздушную тревогу

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Сигналы воздушной тревоги впервые 11 дней прозвучали в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, предупреждая жителей этой самой густонаселенной части страны об угрозе ракетного обстрела. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны ЦАХАЛ.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что выпустило ракеты по израильскому городу. Это второй ракетный обстрел Тель-Авива со стороны ХАМАС, пишет РИА Новости.



Напомним, что временное перемирие между сторонами, которое длилось 7 дней, истекло 1 декабря. О продлении гуманитарной паузы официально никто не выступил. Армия обороны Израиля заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

В настоящее время страны-посредники прикладывают усилия, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие от бомбардировок районы сектора Газа.