Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу

Галант сказал, что осмотрел Газу с воздуха и приграничный район с земли, назвав результаты возобновления наступления ЦАХАЛ «очень впечатляющими».

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные «вернулись к боевым действиям в полную силу», сообщает издание Times of Israel. По его словам, он приказал возобновить огонь в пятницу утром после того, как ХАМАС отказался освободить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии.

«Мы продолжаем именно с того места, на котором остановились», - заявил он на пресс-конференции.

Галант сказал, что за последние два дня осмотрел Газу с воздуха и приграничный район с земли, назвав результаты возобновления наступления ЦАХАЛ «очень впечатляющими».

Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в отказе от договоренностей освободить всех пленных женщин и детей. В радикальном палестинском движении заявили, что освободили всех женщин и детей из числа заложников.