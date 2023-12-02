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Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу

Владимир Рубанов
21:51 02.12.2023
Галант сказал, что осмотрел Газу с воздуха и приграничный район с земли, назвав результаты возобновления наступления ЦАХАЛ «очень впечатляющими».
Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу
© Фото: Israel Defense Forces XinHua Globallook Press
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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные «вернулись к боевым действиям в полную силу», сообщает издание Times of Israel. По его словам, он приказал возобновить огонь в пятницу утром после того, как ХАМАС отказался освободить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии.

«Мы продолжаем именно с того места, на котором остановились», - заявил он на пресс-конференции.

Галант сказал, что за последние два дня осмотрел Газу с воздуха и приграничный район с земли, назвав результаты возобновления наступления ЦАХАЛ «очень впечатляющими».

Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в отказе от договоренностей освободить всех пленных женщин и детей. В радикальном палестинском движении заявили, что освободили всех женщин и детей из числа заложников.

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