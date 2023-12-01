В секторе Газа после временного перемирия за один день погибли 178 человек

© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

После окончания временного перемирия в секторе Газа от ударов израильской армии погибли 178 человек. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения анклава.

Также местные власти насчитали 589 раненых. По их словам, большинство пострадавших - это женщины и дети.

Напомним, четырехдневного перемирия достигли 24 ноября. После оно периодически продлевалась.

Гуманитарная пауза закончилась сегодня в 8 часов утра.