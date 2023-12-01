В секторе Газа после временного перемирия за один день погибли 178 человек
По данным Министерства здравоохранения анклава, насчитывается 589 раненых.
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После окончания временного перемирия в секторе Газа от ударов израильской армии погибли 178 человек. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения анклава.
Также местные власти насчитали 589 раненых. По их словам, большинство пострадавших - это женщины и дети.
Напомним, четырехдневного перемирия достигли 24 ноября. После оно периодически продлевалась.
Гуманитарная пауза закончилась сегодня в 8 часов утра.