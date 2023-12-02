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Египет осудил прекращение перемирия в секторе Газа и израильские обстрелы

Ирина Егорова
00:40 02.12.2023
После окончания временного перемирия в секторе Газа от ударов израильской армии погибли 178 человек.
Египет осудил прекращение перемирия в секторе Газа и израильские обстрелы
© Фото: Rizek AbdeljawadXinHua, Global Look Press
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Египет осуждает израильские обстрелы и прекращение перемирия в секторе Газа. Об этом заявило министерство иностранных дел страны, передает РИА Новости. Своими действиями Израиль пренебрег усилиями, которые прикладывались для продления перемирия, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Египта.

Напомним, что временное перемирие, которое было достигнуто между палестинским движением ХАМАС и Израилем, продлилось семь дней. 1 декабря, на 56-й день войны, в секторе Газа были возобновлены боевые действия.

После окончания временного перемирия в секторе Газа от ударов израильской армии погибли 178 человек. Также местные власти насчитали 589 раненых. По их словам, большинство пострадавших - это женщины и дети. 

Посредники конфликта - Египет и Катар - призывают к немедленному прекращению огня. В Дохе продолжают работу над новым договором «мира». Катар также выражает сожаление из-за возобновленных боевых действий.

«Переговоры между палестинцами и израильтянами продолжаются. Мы будем делать все, что от нас потребуется, для достижения прекращения огня», - говорится в заявлении МИД Катара в Х.

В России также продолжают выступать за продление перемирия. По словам Дмитрия Пескова, с учетом размеров гуманитарной катастрофы целесообразно продлить гуманитарную паузу. В ходе конференц-колла представитель Кремля подчеркнул, что российские власти собираются продолжить контакты со всеми сторонами военного конфликта, чтобы добиться возвращения на родину всех заложников с гражданством РФ.

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