Тысяча оппозиционеров направились к зданию министерства юстиции в Белграде

Около тысячи митингующих, сторонников прозападной оппозиционной партии «Сербия против насилия» направились к зданию министерства юстиции по улице Краля Милана в центре Белграда. Участники митинга шествуют по проезжей части одной из главных магистралей сербской столицы.

Накануне ряд протестующих митинговали около здания управления полиции, с целью добиться освобождения задержанных участников беспорядков или получить информацию об их местонахождении. А также перекрывали улицы города.

Протесты в Сербии начались из-за итогов внеочередных выборов в парламент. Оппозиция с результатами выборов не согласилась и принялась штурмовать избирательные участки, потребовав отмены итогов выборов. Далее участники акции протеста предприняли попытку прорыва в здание парламента - протестующие бросали разные предметы в двери и окна. Полицейским пришлось разгонять демонстрантов, в результате подавления были задержаны 35 участников беспорядков.

Президент страны Александр Вучич заявил, что все причастные к нападению на здание администрации Белграда и попытке подрыва суверенитета и независимости Сербии понесут наказание.

В Кремле заявили, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела союзной и партнерской Сербии. По словам Пескова, в стране налицо попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать беспорядки, заявил пресс-секретарь президента России и выразил уверенность, что руководство республики обеспечит законность в стране.