Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Сербии

В Сербии налицо попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать беспорядки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что руководство республики обеспечит законность в стране.

Песков отметил, что в Сербии есть внутреннее законодательство и избирательные органы. Кроме того, там работали наблюдатели, и они не зафиксировали нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов.

Россия не будет вмешиваться во внутренние дела союзной и партнерской Сербии, сказал пресс-секретарь главы государства. Он подчеркнул, что Москва и Белград очень бережно относятся к двусторонним отношениям.

В Сербии арестованы по меньшей мере 35 участников штурма здания администрации Белграда. Акции протеста организовали сторонники прозападной оппозиционной партии «Сербия против насилия», которая проиграла парламентские выборы.

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Cовета национальной безопасности страны. Сербский премьер-министр Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовящихся массовых беспорядках в Белграде.