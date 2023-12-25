Вучич созвал срочное заседание Совета нацбезопасности Сербии на фоне беспорядков

К данному моменту протестующие выбили стекла в окнах и дверях администрации Белграда, полиция разгоняет толпу у здания.

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Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Cовета национальной безопасности страны. Об этом сообщило сербское телевидение Pink TV.

«Началось заседание совета нацбезопасности, которое созвал президент Александр Вучич на фоне протестов у скупщины Белграда», - говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что к данному моменту протестующие выбыли стеклах в окнах и дверях Белградской городской ассамблеи.

Подобное решение главы страны связано с попыткой штурма администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиционной партии «Сербия против насилия». Всего в атаке участвовали 1200 человек, как сообщается, они все понесут наказание.

Сообщается, что митингующие накануне вечером, 24 декабря, стояли у здания городской администрации с флагами Сербии и Евросоюза, выкрикивая антиправительственные лозунги и оскорбления в адрес президента Сербии.