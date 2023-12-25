Сербская оппозиция перекрыла еще одну улицу в центре Белграда

Активисты сербской студенческой организации «Борьба», которая поддерживает оппозиционную коалицию «Сербия против насилия», перекрыли еще одну улицу в центре Белграда, передает RT со ссылкой на телеканал N1. Речь идет об участке улицы Кнеза Милоша и перекресток улиц Неманиной и Князя Милоша возле здания правительства Сербии. Ранее они заблокировали здание Министерства государственного управления. Студенты требуют открыть и проверить список избирателей.

Перекрытие улицы спровоцировало образование пробки из машин, а также общественного транспорта. Общее количество митингующих, перекрывших улицу насчитывает около 500 человек.

Протесты в Сербии начались из-за итогов внеочередных выборов в парламент. Оппозиция с результатами выборов не согласилась и принялась штурмовать избирательные участки, потребовав отмены итогов выборов.

Президент Сербии Александр Вучич на фоне продолжающихся протестов пообещал защитить волю народа, предупредив внешние силы, что им не удастся сделать из Сербии «квази-государство». Запад давно недоволен лидером Сербии. Дестабилизация обстановки должна была подорвать позиции Вучича - по словам политологов, оппозиционная коалиция «Сербы против насилия» создавалась западными силами специально под эти выборы.