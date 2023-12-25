Протестующие в Сербии устроили шествие к управлению полиции

Участники акции протеста в Сербии организовали шествие к управлению полиции Белграда, передает РИА Новости. Там оппозиционеры собираются потребовать освобождения задержанных накануне участников беспорядков.

Протестующие собрались вечером 25 декабря в перед зданием республиканского избиркома и перекрыли улицу Краля Милана в центре столицы. По данным агентства, в этот раз пришло в несколько раз меньше демонстрантов.

Колонне предстоит пройти до полицейского управления несколько кварталов по центру города, движение по маршруту перекрыто.

Накануне участники акции протеста, организованной сторонниками прозападного блока «Сербия против насилия», пытались прорваться в здание парламента. Протестующие били стекла и бросали разные предметы в двери и окна скупщины.

После этого полицейский спецназ в специальной экипировке и со щитами разогнал демонстрантов. Были задержаны 38 участников беспорядков. Их подозревают в попытке насильственного свержения конституционного порядка.

Сторонники прозападного блока «Сербия против насилия» выступают против результатов выборов 17 декабря.