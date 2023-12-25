МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Протестующие в Сербии устроили шествие к управлению полиции

Оппозиционеры собираются потребовать освобождения задержанных накануне участников беспорядков.
Владимир Рубанов 2023-12-25 22:20:01
© Фото: Александар Джорович, РИА Новости

Участники акции протеста в Сербии организовали шествие к управлению полиции Белграда, передает РИА Новости. Там оппозиционеры собираются потребовать освобождения задержанных накануне участников беспорядков.

Протестующие собрались вечером 25 декабря в перед зданием республиканского избиркома и перекрыли улицу Краля Милана в центре столицы. По данным агентства, в этот раз пришло в несколько раз меньше демонстрантов.

Колонне предстоит пройти до полицейского управления несколько кварталов по центру города, движение по маршруту перекрыто.

Накануне участники акции протеста, организованной сторонниками прозападного блока «Сербия против насилия», пытались прорваться в здание парламента. Протестующие били стекла и бросали разные предметы в двери и окна скупщины.

После этого полицейский спецназ в специальной экипировке и со щитами разогнал демонстрантов. Были задержаны 38 участников беспорядков. Их подозревают в попытке насильственного свержения конституционного порядка.

Сторонники прозападного блока «Сербия против насилия» выступают против результатов выборов 17 декабря.

#Сербия #Выборы #оппозиция #беспорядки #Белград #полиция #акции протеста
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»